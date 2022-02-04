Бухарест, , 09:53 — REGNUM Управление общественного здравоохранения и правоохранительные органы Румынии расследуют обстоятельства смерти двоих детей из уезда Бузэу на юге страны, которым был поставлен предварительный диагноз менингит. Об этом 4 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

В больнице Mos.ru

Согласно официальной информации, несколько дней назад в районную больницу Бузэу была доставлена годовалая девочка с симптомами воспаления оболочки головного мозга. Ребенка спасти не удалось. Позднее в то же лечебное учреждение доставили трехлетнего местного жителя, который также умер от осложнений, вызванный указанным заболеванием.

Родители обоих детей являлись членами религиозной общины, чей устав запрещает обращаться за помощью к государственным медицинским структурам. В этой связи специалисты не исключили возможности вспышки менингита в отдельных районах уезда.

Ведется следствие. Предполагается, что в ближайшее время в Бузэу будет проведена масштабная вакцинация детей и взрослых от менингита.