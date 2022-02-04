Кабул, 4 февраля 2022, 09:52 — REGNUM Муса Шахин, известный певец из афганской провинции Панджшер, был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно источникам, Муса Шахин планировал отправиться в Иран и был арестован два дня назад на маршруте Кабул — Герат. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Арест
Арест
Victor

Муса Шахин написал много стихов, воспевающих Панджшер, провинцию, оказавшую самое упорное сопротивление силам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Произвольные задержания людей радикалами вызвали протесты общественности и международных организаций. Несколько участниц протестов и журналистов были недавно арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без объяснения причин. Часть журналистов отпустили, но участницы протестов до сих пор находятся под стражей.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно подчеркивали, что их силы не имеют отношения к арестам гражданских лиц.