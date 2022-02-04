* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 4 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Муса Шахин, известный певец из афганской провинции Панджшер, был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно источникам, Муса Шахин планировал отправиться в Иран и был арестован два дня назад на маршруте Кабул — Герат. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Victor Арест

Муса Шахин написал много стихов, воспевающих Панджшер, провинцию, оказавшую самое упорное сопротивление силам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Произвольные задержания людей радикалами вызвали протесты общественности и международных организаций. Несколько участниц протестов и журналистов были недавно арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без объяснения причин. Часть журналистов отпустили, но участницы протестов до сих пор находятся под стражей.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно подчеркивали, что их силы не имеют отношения к арестам гражданских лиц.