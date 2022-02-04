Пермь, , 09:49 — REGNUM В Пермском крае из-за схода грузовых вагонов с рельсов происходит задержка в движении поездов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУт УрФО.

Рельсы Gms1520.ru

По факту железнодорожной аварии проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 4 февраля на железнодорожном перегоне Чайковская — Григорьевская Свердловской железной дороги с пути сошли восемь вагонов с углем. Пострадавших нет.

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