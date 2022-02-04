Сеул, , 09:48 — REGNUM Председатель правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя высшего совета партии.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сданный председателем тест ПЦР оказался положительным. Сон Ён Гиль отменил все запланированные мероприятия, самоизолировался и строго следует указаниям карантинных органов», — сообщили в пресс-службе партии.

Сообщается, что в последние дни глава правящей партии не проводил личных встреч с кандидатом в президенты Ли Чжэ Мёном. Однако представители руководства партии, которые участвовали в заседании верховного совета партии, также пройдут тесты на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 27 443 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 934 656.

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