Ростов, Ярославская область, 4 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославской области жители деревни Судино в Ростовском районе требуют пересчитать плату за отопление. Из-за коммунальной аварии у них не было тепла с начала отопительного сезона и до конца ноября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители дома Дом в деревне Судино

Добиться справедливости жильцы многоквартирного дома пытаются уже несколько месяцев, но перерасчет АО «Малая комплексная энергетика» делать отказывается. И это несмотря на позицию прокуратуры, поддержавшей жителей Судино.

«Жители стали заложником ситуации. С одной стороны услуги отопления оказывает одна организация, а теплосеть на тот момент времени принадлежала другой. Вопрос так бы и решался до бесконечности, пока в ситуацию не вмешалась Ростовская прокуратура. Но даже не смотря на указание прокурора по осуществлению перерасчета жителям решение АО «МКЭ» не исполнено до сих пор. Люди в отчаянии в очередной раз обратились в ресурсоснабжающую организации и ждали ответа», — сообщили жители пострадавшего дома.

Ответ компания дала в письменном виде, но в очень странной форме — в виде листовки, расклеенной на дверях подъезда.

Жители дома Объявление на подъезде

«Люди возмущены до предела, ведь учредителем компании «МКЭ» является региональное правительство. И эта компания позволяет так неуважительно относиться к жителям области», — говорят жители.

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В ответе АО «МКЭ» сообщает, что не обязано ничего пересчитывать.

«Основанием для проведения перерасчёта, вызванным нарушением температурного режима внутреннего воздуха в помещении, является акт обследования на предмет не предоставления услуги надлежащего качества, составленный в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. Актов обследования на предмет не предоставления услуги надлежащего качества в наш адрес предоставлены не были. Учитывая вышеизложенное, основания для проведения перерасчёта отсутствуют», — написали в повешенной на дверь дома листовке представители «МКЭ».

При этом со слов жильцов подписавший листовку руководитель как раз и отказался подписать акты, подготовленные местной администрацией, которые теперь в ответе «МКЭ» называются отсутствовавшими. Люди готовят обращение к врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву с требованием перерасчета и наказания виновных.