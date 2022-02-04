Шебекинский район, Белгородская область, 4 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту покушения на убийство возбуждено в отношении жителя Шебекинского горокруга Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

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По версии следствия, 30 января 2022 года двое мужчин выясняли отношения по телефону. Следующим вечером они встретились на одной из улиц села Нежеголь, где подозреваемый напал на оппонента с ножом и ударил его в область сердца. Злоумышленник скрылся, приятели потерпевшего незамедлительно вызвали скорую помощь, мужчину удалось спасти.

Подозреваемый задержан, ему в предъявлено обвинение. Суд поддержал ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу.