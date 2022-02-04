Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Политика государств Прибалтики и действия, предпринимаемые в борьбе с «российской агрессией», достойны уважения. Об этом говорится в проекте резолюции, которую американский сенатор-демократ Дик Дурбин вместе с группой коллег внёс на рассмотрение Конгресса США.

Прибалтика Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr

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В документе, посвящённом 100-летию дипотношений США со странами Прибалтики, на который ссылает RT, отмечается приверженность Прибалтики политике Североатлантического альянса и Евросоюза, идее продвижения «демократических ценностей» и «защиты прав человека» в Восточной Европе перед лицом «агрессии» со стороны некоторых государств региона. В числе недружественных стран американские сенаторы прежде всего имеют ввиду Россию.

Так, по их словам, Москва якобы ведёт в Прибалтике «агрессивную кампанию по дезинформации», проводит «кибератаки» и занимается «пропагандой».

»Сенат признаёт мужество и стойкость, проявляемые народами Эстонии, Латвии и Литвы в их борьбе за свободу и демократию перед лицом агрессивного поведения Российской Федерации», — отмечается в документе.

Ранее по теме: Лукашенко о Прибалтике: «унылая окраина Европы»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, продолжая антироссийскую политику, страны Прибалтики рискуют остаться навеки унылой окраиной Европы, а развязывание войны с Россией ради интересов США будет означать конец их государственности.

Глава Белоруссии отметил, что Польша и прибалтийские государства действуют в русле стратегии политики США.

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