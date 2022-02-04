Чебоксары, , 09:44 — REGNUM Из-за напряжённой ситуации в образовательных учреждениях дистанционное обучение продлят ещё на неделю. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято 4 февраля на заседании республиканского оперативного штаба.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров констатировал, что ситуация в образовательных учреждениях остаётся «довольно напряжённой» и за неделю количество заболевших среди детей возросло с 1031 до 1138. По его словам, в настоящее время на дистанционном обучении остаются 54 школы и 201 классах.

«Ситуация в Чебоксарах близка к тому, чтобы стабилизироваться, но остаётся неудовлетворительной», — сказал министр.

Глава Чувашии Олег Николаев предложил продлить ещё на неделю дистанционное обучение в школах тех муниципальных образований, где оно было введено ранее. А первоклассников отправить на плановые февральские каникулы.

«Считаю это предложение своевременным и совершенно верным. Необходимо продлить «дистант», — отреагировал Дмитрий Захаров.

Также данное решение назвал «крайне правильным и справедливым» министр здравоохранения Владимир Степанов. Республиканских чиновников поддержала заместитель начальника управления Роспотребнадзора Вера Головач, подчеркнув, что необходимо продлить «дистант» в школах «как минимум на одну неделю».

В результате оперштаб принял решение о продлении дистанционного обучения в школах ещё на неделю, с 7 по 13 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на «дистант» ушли школьники Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Власти рекомендовали главам администраций других муниципалитетов принять аналогичное решение. Отмечалось, что в случае улучшения эпидемической обстановки очное обучение возобновится 7 февраля.