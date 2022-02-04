Париж, 4 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. По данным Конституционного совета, действующий президент Франции Эммануэль Макрон на сегодняшний день собрал 529 подписей для участия в выборах, передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Конституционный совет в своем втором пункте, касающемся спонсорства, гарантирует, что Эммануэль Макрон получил свои 500 подписей.

Еще два кандидата на должность президента Валери Пекресс и Анн Идальго получили 324 и 266 подписей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель правой французской партии «Национальный Фронт» 93-летний Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован в одну из больниц в столичном регионе Франции Иль-де-Франс.