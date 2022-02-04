Москва, , 09:42 — REGNUM После нескольких дней консолидации нефть марки Brent решилась на новый прорыв в северном направлении, превысив отметку $91 за баррель на торгах 3 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM заявил корреспонденту директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Добыча нефти Russneft.ru

«Сегодня, 4 февраля, восходящий уклон сохраняется, и котировки уже тестируют новые многолетние максимумы в зоне $91,60. Все присутствующие на данный момент драйверы играют в пользу подорожания нефти.

Опасения относительно дефицита поставок усиливаются на фоне повышенной внешнеполитической напряженности и недопроизводства ОПЕК+, поскольку альянсу не хватает производственных мощностей для выполнения оговоренных квот. Повсеместное ослабление доллара на этой неделе также толкает котировки вверх.

Локальным фактором поддержки рынка стали сообщения о заморозках в штате Техас. Низкие температуры не только подогреют спрос на энергоносители, но и рискуют повлечь перебои в поставках в ближайшие дни.

Ранее на этой неделе минэнерго сообщило о дальнейшем сокращении добычи на сланцевых месторождениях США до 11,5 млн баррелей в сутки, тогда как в начале января показатель составлял 11,8 млн баррелей.

Во время консолидации Brent не решалась на более глубокое отступление от максимумов — быки поджидали удобного момента для новой волны покупок и дождались. Новые более чем семилетние максимумы — не предел несмотря на перекупленность актива и усиливающуюся перегретость рынка в целом.

Следующей целью быков является отметка $92, однако покупатели могут перейти в более осторожный режим и частично зафиксировать прибыль перед выходными», — считает эксперт.

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