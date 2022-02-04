Москва, , 09:40 — REGNUM Новые аппараты вакуумной терапии для ускоренного лечения ран будут протестированы в Москве, сообщает 4 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Медицина Torange.biz

Испытания проведёт Московский центр инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития Москвы. Уточняется, что новая технология автоматизирует процесс и позволяет перевести пациента на амбулаторное лечение.

«Учитывая важность лечения тяжелых ран и перспективность используемой технологии — вакуумной терапии, надеюсь, что её успешное испытание поможет повысить эффективность лечения ожогов, перитонитов, пролежней, панкреонекрозов, трофических поражений, суперинфекций», — прокомментировал гендиректор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

Уточняется, что новые аппараты позволяют автоматическую подачу лекарственного раствора в рану, благодаря чему пациент может получить квалифицированную помощь уже дома.