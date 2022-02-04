Баку, , 09:40 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 3 февраля выявили 6113 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 17 272 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 676 426 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 633 994 человек, в том числе 3267 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 33 635 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8797 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 18 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 6620 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 18 797 тестов. Выздоровевшими медики признали 3385 человек. Смерть наступила у 24 пациентов с диагнозом COVID-19.