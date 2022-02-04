Пермь, 4 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Пермском крае утром 4 февраля произошла железнодорожная авария. С рельсов сошли грузовые вагоны. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Greg Goebel Вагон с углём

По данным ведомства, ЧП случилось в 10:07 по местному времени (08:07 мск) на железнодорожном перегоне Чайковская — Григорьевская. С пути сошли вагоны, груженные углем.

Из-за аварии происходит задержка движения поездов. По факту схода грузовых вагонов организована прокурорская проверка.