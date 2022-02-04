Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Петербургском метрополитене сократили частоту движения поездов в связи со значительным снижением пассажиропотока из-за распространения COVID-19. Об этом сообщили на странице петербургского метрополитена в «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро в Петербурге

Поток пассажиров петербургского метрополитена упал примерно на 25% по сравнению с январём. Это стало причиной изменения графика курсирования поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, число находящихся под медицинским наблюдением пациентов в Петербурге с гриппом, ОРВИ, подозрением на СOVID-19 или подтвержденной коронавирусной инфекцией достигло 250 тысяч человек. Еще больше людей перешли на удалёнку, кроме того, на дистант переведены старшие классы школ и многие вузы.

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В метрополитене отмечают, что почти все сотрудники подземки прошли вакцинацию. Такая мера позволила достичь коллективного иммунитета на предприятии. Персонал осведомлён о необходимости соблюдения всех антиковидных мер. Сотрудники используют средства индивидуальной защиты.

Благодаря изменению графика движения поездов метрополитена планируется сохранить прежний уровень качества перевозок и их безопасность для пассажиров.