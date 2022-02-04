Уфа, , 09:41 — REGNUM Трёхмесячного ребёнка госпитализировали после ДТП в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что вечером 3 февраля в Стерлитамакском районе на 116 км автотрассы Уфа — Оренбург произошло столкновение автомобилей Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 36-летняя жительница Стерлитамака и «Лада Калина», под управлением 31-летнего жителя Кумертау.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия доставлены в медучреждение 63-летняя женщина, которая ехала в автомобиле Volkswagen, а также 31-летняя пассажирка «Лады» со своей трёхмесячной дочерью.

Было установлено, что в салоне автомобиля «Лада» не было детского удерживающего устройство, ребёнок ехал на руках у матери. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.