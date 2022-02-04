Улан-Удэ, , 09:39 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ очередь в детские сады с 2020 года сократилась на 2394 ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в настоящее время актуальная очередь составляет 2399 детей.

Детский сад в Улан-Удэ. Бурятия Администрация Улан-Удэ

Как отмечается, очередь в электронной базе делится на два типа — общую и актуальную.

«Ежемесячно общую очередь пополняют от 1000 до 1500 дошколят. А когда в электронной карточке ребёнка наступает желаемая дата зачисления в детский сад, дети переходят из общей в актуальную очередь», — уточнили в мэрии.

Всего в 2021 году дошкольное образование получали более 33,5 тыс. детей. При этом после январского комплектования в муниципальных детских садах остаются 730 вакантных мест.

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