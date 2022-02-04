Смоленск, 4 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Смоленской области 44-летний мужчина, уже имеющий судимость, признан виновным в истязании своих детей и в неисполнении обязанностей по воспитанию. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 4 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом, с февраля 2020 года по май 2021 года мужчина систематически избивал своих маленьких детей. В холодное время года он выгонял детей из дома в легкой одежде и не пускал их домой в течение нескольких часов.

«Подсудимый использовал не педагогические методы по воспитанию своих малолетних детей, что привело к их низкой успеваемости в школе, в виду ненадлежащего усвоения школьной программы. В результате такого поведения мужчины у детей сформировались чувство опасения перед отцом, страх остаться с ним наедине, нежелание проживания в одном жилище», — сообщили в СКР.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему реальное наказание — по решению суда, он должен провести в исправительной колонии строгого режима пять лет и десять дней. Приговор в законную силу пока не вступил.