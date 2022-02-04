Москва, 4 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Изделия с бриллиантами ждёт сильное подорожание, заявил ИА REGNUM эксперт по драгоценным камням и ювелирным изделиям Ларион Кантор. По его словам, это, в первую очередь, объясняется ростом цен на алмазы. Так, за январь 2022 года компания «Алроса» подняла цены на алмазы в среднем на 10%. Цены на мелкие недорогие экземпляры выросли на 12−18%, для более дорогих товаров рост составил от 5% до 7%.

Иван Шилов ИА REGNUM Бриллиант

«Цены у дилеров увеличились также примерно на 10%. Стоимость бриллиантов в прайсе Рапопорт поднялась за январь не столь значительно — около 5%. Например, за бриллиант весом в один карат со средними характеристиками GVS 1 цена с 31 декабря 2021 по 31 января 2022 поднялась от 10 100 до 10 600 долларов. Это может быть связано с тем, что Rapaport Diamond Report с осторожностью относится к скачкам спроса на мировом рынке и старается нивелировать резкие единичные пики. То есть, если текущая ситуация сохранится и на фоне выраженного дефицита камней спрос продолжит превосходить предложение, то стоит ждать дальнейшее повышение цен в несколько этапов за 2022 год», — отметил эксперт.

Это не первый серьезный подъем цен за последнее время. В 2021 году цены на бриллианты, согласно прейскуранту Рапапорт, выросли на 20%, а по оценке «АЛРОСА», индекс цены на алмазы с начала года увеличился на 25%.

Закупочные цены пережили еще больший подъем за прошедший год — около 30%. Примерно на столько же выросли цены и для конечного потребителя.

Несмотря на это, по словам Кантора, спрос на бриллианты растёт, как и на другие драгоценные камни.

«В розничных магазинах подъем цен происходит не так резко, как у дилеров, поскольку существует большое количество промежуточных этапов, перед тем как камень станет частью ювелирного изделия. Но в 2022 подъема цен не избежать. И 10−15% — это наилучший сценарий», — добавил эксперт.