Токио, , 09:37 — REGNUM Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно одобрительно высказался о ликвидации в Сирии главаря террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши спецподразделениями вооружённых сил США. Об этом он заявил 4 февраля в ходе регулярной пресс-конференции в Токио.

Секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно 首相官邸

Хирокадзу Мацуно «Произошедшее стало важным шагом для установления стабильности и мира на Ближнем Востоке. Мы оцениваем это как один из успешных результатов борьбы с международным экстремизмом».

Об успешном проведении контртеррористической операции на северо-западе Сирии ранее заявил президент США Джо Байден.

По данным различных СМИ, при ликвидации аль-Курейши также были убиты не менее 13 человек, в том числе четыре женщины и шесть детей. Власти США признают гибель нескольких человек из числа мирных жителей, но возлагают ответственность за это на исламских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, США в настоящее время не располагают информацией о возможной подготовке террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атак в ответ на ликвидацию в Сирии главаря организации Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.

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