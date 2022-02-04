Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил уйти в отставку главе муниципального образования «Лиговка-Ямская», экс-депутату Заксобрания Петербурга Вадиму Войтановскому.

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Причиной инициативы об отставке являются выявленные в ходе проверки недостоверные сведения в декларации о доходах и имуществе Войтановского, сообщает «ЗАКС.Ру». Это нарушает федеральный закон «О противодействии коррупции», что должно повлечь отставку муниципала.

Как отмечает источник, рассмотрению муниципальным советом МО инициативы губернатора может помешать тот факт, что помещение муниципалитета уже несколько месяцев закрыто на карантин по распоряжению самого Войтановского. В связи с этим депутаты могут собраться «на крыльце».

В ходе выборов 2019 года Войтановский был избран депутатом как самовыдвиженец, являясь на тот момент членом «Единой России», из которой позже его исключили.

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В 2020 году муниципальный совет проголосовал за отставку Войтановского, но тот успешно опротестовал это в суде.