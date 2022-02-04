Ташкент, 4 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Сенат Узбекистана рассмотрел закон республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением гарантий прав граждан и субъектов предпринимательства». Об этом сообщает пресс-служба Сената Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«В Налоговый кодекс вносятся изменения, предусматривающая освобождение от уплаты НДС в период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года оборота по ввозу и реализации на территорию Узбекистана растительного масла, мяса говядины, баранины и курятины, животных (скот и птица) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля, замороженной рыбы», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам улучшения системы обращения с отходами и экологической обстановки.