Черкесск, 4 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в честь 100-летнего юбилея республики, который отмечается в 2022 году, появится новая достопримечательность — геоглиф из хвойных насаждений в виде надписи «100 лет КЧР». Для его создания выбран участок вдоль федеральной трассы в районе станицы Красногорская в Усть-Джегутинском районе, сообщили 4 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

UFC111 Карачаево-Черкесия

Геоглиф будет высажен 29 апреля в ходе проведения общественной акции, к которой приглашаются все желающие приложить свою руку к созданию необычного юбилейного арт-объекта. На территории около 2000 кв. м появятся 100-метровые символы из хвойных пород деревьев.

Увидеть геоглиф смогут все жители республики и её гости, проезжая по дороге на знаменитые курорты «Архыз» и «Домбай».