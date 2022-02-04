Ереван, 4 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Ереван направил Баку предложения о шагах по стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе в рамках трёхстороннего соглашения, подписанного в ноябре 2021 года при участии Москвы. Об этом в интервью агентству «Арменпресс» сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Он отметил, что пока на границе не будет безопасно, то комиссия по демаркации не границы не сможет начаться. По этой причине Армянская сторона направила ряд предложений азербайджанскому руководству.

«Из подписанного лидерами трёх стран заявления следует, что деятельности комиссии по делимитации и демаркации должно предшествовать достижение договорённостей о шагах по повышению уровня безопасности на границе. Армения, будучи действительно заинтересованной в полной реализации договоренностей, сформулировала свои идеи по их реализации», — сказал Унанян.

Представитель армянского МИД сообщил, что все предложения были отвергнуты без «содержательного ответа». Также азербайджанская сторона не предложила другие варианты достижения трёхсторонних договорённостей.

«Называть предложения Армении «условием», «предусловием», а затем давать им моральные, политические и правовые оценки не имеет ничего общего с вышеупомянутым процессом», — отметил Унанян.

Напомним, ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку отверг предложения Еревана, потому что расценил их как «предварительные условия». Глава ведомства заявил, что Армения не имеет «ни юридического, ни морального права» выдвигать условия.