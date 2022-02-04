Сеул, 4 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Южная Корея намерена закупить у США шесть систем ближнего боя (CIWS) для своих военно-морских кораблей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчеты Конгресса США.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

Согласно сообщению, адресованному председателю сенатского комитета по международным отношениям и опубликованному 31 января, министерство обороны США запросило продажу Южной Корее системы самообороны под названием Phalanx.

Отмечается, что в 2020 году США стремились продать Южной Корее две системы Phalanx общей стоимостью $39 млн в рамках сделки, которая также включала боеприпасы, запасные и ремонтные части для систем вооружения морской обороны, а также помощь в их установке.

В документе также говорится, что недавно инициированная сделка основана на предложении 2020 года, а также включении дополнительных четырех систем MK 15 Phalanx CIWS Block 1B Baseline 2.

Нынешняя сделка, в которую также включены боеприпасы, запасные и ремонтные части и вспомогательное оборудование, оценивается в $129 млн.

CIWS — корабельное орудие, предназначенное для обнаружения и уничтожения приближающихся ракет малой дальности и самолетов противника, прорвавшихся через внешнюю оборону, обычно устанавливаемую на борту судна ВМС.