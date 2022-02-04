Киев, , 09:41 — REGNUM Украина не изменила позицию перед встречей политических советников лидеров «нормандского формата» в Берлине: прямых переговоров с лидерами республик Донбасса не будет. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «1+1».

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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Он отметил, что есть неплохие шансы найти дипломатический путь для деэскалации, Киев работает над этим. В Берлин, подчеркнул он, представители Украины поедут с неизменной позицией: безопасность, потом политическая часть.

«И никаких прямых переговоров с ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)», — подчеркнул Кулеба.

Украинский министр также заявил, что в Киеве готовы к любым форматам переговоров по урегулированию в Донбассе, однако Украине никто не навяжет выполнение Минских соглашений на условиях РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе должна пройти очередная встреча политсоветников лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, ФРГ). Предыдущие такие переговоры прошли 26 января в Париже.

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