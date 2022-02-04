Переславль-Залесский, Ярославская область, , 09:30 — REGNUM В Переславском городском округе Ярославской области от коронавируса лечатся около 2 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного врача Переславской ЦРБ.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

Медик рассказал о распространении нового штамма как в самой больнице, так и на территории городского округа.

«Я сам переболел. Ковид, судя по всему, его новый штамм «Омикрон», зацепил и меня. Можно сказать, заболевание протекало в Лёгкой форме, во многом благодаря вакцинации (оба раза — двухкомпонентным Спутником). И вот уже 2 дня как в строю. Болеют сотрудники — медицинский и прочий персонал. По разным категориям сотрудников до 20 процентов находятся на листке нетрудоспособности. Выпадают водители, их заменяют другие работники у кого есть водительское удостоверение. Почти вся хозяйственная часть на больничном», — рассказал главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.

По оценке специалиста ситуация с омикроном отличается от предыдущих волн коронавирусной инфекции.

«Эпидемиологическая ситуация действительно очень сложная. Война с коронавирусной инфекцией продолжается. Больных на амбулаторном этапе в четыре раза больше, чем максимально в предыдущие волны (400−500), и уже составляет 2000 человек», — дополнил главврач.

По данным федерального оперштаба за последние четыре дня в больницы Ярославской области было госпитализировано 608 человек.

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