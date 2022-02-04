Чебоксары, 4 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Чувашии планируют приостановить работу детских игровых зон в торговых центрах. С соответствующим предложением обратился 4 февраля глава республики Олег Николаев на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торговый центр в Севастополе

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Руководитель республики оценил ситуацию с коронавирусом как «очень напряжённую» и предложил скорректировать работу торговых центров.

«Скорректировать в части детского развлечения. И уже с сегодняшнего дня, 4 февраля, приостановить работу детских развлекательных центров, которые находятся в торговых центрах, прежде всего, в Чебоксарах и Новочебоксарске», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев предложил продлить дистанционное обучение в школах, введённое ранее в ряде муниципальных образований. На «дистанте» в настоящее время находятся школьники Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Власти рекомендовали главам администраций других муниципалитетов принять аналогичное решение.