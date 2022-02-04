Красноярск, , 09:28 — REGNUM В Красноярске завершился процесс над 17-летним подростком из Воронежа, которого обвиняли в мошенничестве в отношении матери пропавшего без вести. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

По данным следствия, пытаясь заработать деньги, подсудимый в соцсети написал об имеющихся у него экстрасенсорных способностях, после чего вступил в переписку с матерью пропавшего в июне 2021 года жителя Козульского района. Он рассказал женщину о возможности установить судьбу её сына.

Поверив «экстрасенсу», потерпевшая перевела на его банковскую карту 7,5 тыс. рублей. Затем подросток отправил ей сообщения якобы от похитителя мальчика с требованием выкупа в размере 30 тыс. рублей, а также от имени самого пропавшего.

«В какой-то момент женщина осознала, что в отношении неё совершены мошеннические действия, о чем сообщила следователям. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — отметили в управлении.

Поиски пропавшего ребёнка, тем временем, продолжаются.