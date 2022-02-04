Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Санкт-Петербург и Ленинградскую область окутал густой туман, видимость составляет не более полукилометра и менее. Об этом предупредили органы МЧС. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 4 февраля, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в Петербурге

В течение дня в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха −7…−9 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

В субботу, 5 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем снег, местами небольшой, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −7…−9 градусов, днем −3…−5 градусов. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

В воскресенье, 6 февраля, будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем местами. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью −3…−5 градусов, днем 0…-2 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.