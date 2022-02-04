Воронеж, , 09:26 — REGNUM Двустороннее учение подразделений войсковой противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации Западного военного округа состоялось в Воронежской области, сообщили 4 февраля в пресс-службе Западного военного округа. Учения были плановыми, их цель — проверка системы войсковой противовоздушной обороны в Центральном Черноземье.

ПВО в действии Mil.ru

Всего в учениях приняли участие более 500 военнослужащих, применено более 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники

В рамках учений расчёты подразделений зенитно-ракетных войск совершили многокилометровый марш к назначенным районам патрулирования, там были развёрнуты пункты управления с целью своевременного обнаружения и отражения налета авиации условного противника, нарушившей границу Российской Федерации. Истребители-бомбардировщики Су-34 выступили в качестве противника — экипажи провели полеты на различных высотах и скоростях, а также отработали манёвры по уклонению от средств ПВО.