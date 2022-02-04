Москва, 4 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Данные ФАО ООН о том, что в январе 2022 года мировые цены на продовольствие ускорили рост, прокомментировал в тегергам-канале 4 февраля заметкой под заголовком «Инфляционный привет» доктор экономический наук Никита Кричевский. По его словам, без субсидирования продовольственного импорта уже не обойтись.

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Кричевский напомнил, что в 2021 году году продовольственная импортозависимость составила 40% и достигла максимума с 2014 года:

«Импортозамещение в аграрном секторе оказалось популистским лозунгом, пригодным разве что для телевизора. В этом не было бы ничего страшного, если бы мировые цены начали снижаться, но картина, к несчастью для нас всех, обратная», — отмечает эксперт.

Кричевский также заметил: «Радует лишь то, что индексы средних цен на мясо и мясопродукты (рост 17,3% к январю 2021 г.) в январе 2022 г. замедлили прирост (0,2% к декабрю). В общем, начало 2022 г. будет инфляционно грустным, но потом ситуация наверняка стабилизируется. Вопрос в том, на сколько, как долго и по какой схеме субсидировать продовольственный импорт. А в том, что к этой мере придется прибегнуть, сомнений не осталось».

Напомним, о том, что в январе 2022 года мировые цены на продовольствие ускорили рост, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Ускорение вызвано ростом экспортных цен на растительное масло и молочные продукты (на 4,1% и 2,4% к декабрю соответственно). Значение субиндекса растительного масла (ФАО) — 185,9 пункта — стало историческим максимумом (33,8% год к году).

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