Москва, 4 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Москве участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 10 столичных предприятий обрабатывающей промышленности. В I квартале на предприятиях начнется работа по внедрению практик бережливого производства, сообщается на портале мэра столицы.

Kniitmu.ru На предприятии

В январе 2022 года по итогам первого месяца работы Агентства стратегического развития Москвы эти предприятия подписали соглашения с городом для получения адресной поддержки в рамках нацпроекта «Производительность труда».

В 2022 году бесплатную адресную поддержку смогут получить 109 компаний. Из них участниками первого этапа станет 21 предприятие. Ожидается, что рост их производительности по итогам 2022 года увеличится не менее чем на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к 2024 году к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» планируют присоединиться 563 городских предприятия.

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