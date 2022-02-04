Москва, 4 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В 2021 году в Москве зарегистрировали брак около 87 тысяч пар, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

FrankWinkler Свадьба

«В Москве в 2021 году зарегистрировали около 87 тысяч браков, это самый большой показатель с 2018 года. Их количество увеличилось на 32% по сравнению с 2020 годом и на 5% по сравнению с 2019-м», — приводит слова Раковой официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра отметила также рост спроса на выездные церемонии, в том числе на необычные локации. Самым популярным местом стала башня «Око» в МДЦ «Москва-Сити» — так за год расписались 1092 пары.

По словам Раковой, больше всего браков в столице заключено между 25-летними молодожёнами. При этом самый распространённый период для вступления в брак у мужчин — от 25 до 32 лет, у женщин — от 23 до 30 лет. Самому возрастному московскому жениху было 95 лет, его невесте — 79 лет. Но старше неё оказалась 91-летняя невеста, вышедшая замуж за 63-летнего жениха.