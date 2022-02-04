Уфа, 4 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате схода снега с кровли здания в Уфе. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на крышах домов

Сообщается, что в Уфе с вечера 3 февраля по 11:00 часов 4 февраля было зафиксировано пять фактов схода снега в Советском, Ленинском, Кировском и Октябрьском районах города.

В результате схода снега с кровли здания по ул. К. Маркса пострадал молодой человек 1996 года рождения. Медики ему оказали помощь и отпустили домой.

В результате схода снега механические повреждения получили пять автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в снежный плен попал автомобиль с беременной женщиной.