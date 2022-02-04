Белгород, 4 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Бывший глава администрации Белгорода Юрий Галдун назначен советником ректора Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Сергея Глаголева.

Beladm.ru Юрий Галдун

Эту информацию сам бывший чиновник подтвердил местному изданию «Фонарь».

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Галдун ушёл с поста мэра осенью 2021 года, проработав в должности чуть более двух лет. Добавим, что БГТУ — один из 33 опорных вузов РФ.