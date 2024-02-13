Биробиджан, 4 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В двух учреждениях среднего образования столицы Еврейской автономной области ОРВИ болеют более 20% учеников. Они закрыты на карантин, сообщило ИА ЕАОMedia.

Пустой школьный класс

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Временно перестали работать лицей №23 и школа №11. Возвращение учеников за парты зависит от того, насколько тщательно они будут соблюдать противоэпидемические мероприятия, подчеркнули в мэрии.

По словам начальника управления образования мэрии Биробиджана Натальи Ерёменко, причиной карантина стало то, что дети продолжали посещать занятия с симптомами ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков заявил, что в регионе ждут подъёма заболеваемости COVID-19. Все службы находятся в состоянии повышенной готовности, увеличен коечный фонд.