Хабаровск, 4 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на встрече с журналистами 4 февраля в Хабаровске заявил, что проект агломерации Хабаровска и Владивостока имеет стратегическую целесообразность.

Пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время рабочей поездки на Дальний Восток

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«Такой проект нужно проработать, внимательно посчитать. Но ценность таких проектов измеряется не ценой окупаемости проекта, а стратегической ценностью. Некоторые вещи нужно делать опережающим способом, поэтому, думаю, возьмем в проработку и в какой-то момент выйдем с конкретными цифрами», — цитируют Чекункова региональные телеграм-каналы.

По мнению министра, одно из условий создания агломерации — это связь Владивостока и Хабаровска наземным транспортом, типа скоростного поезда «Сапсан».

При этом, общеизвестно, что между двумя крупными городами Дальнего Востока давно идёт негласное соревнование. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев не раз заявлял, что Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Чекунков провёл 4 февраля в Хабаровске ряд стратегических совещаний с руководителями региональных и муниципальных органов власти, научно-образовательных учреждений, представителями бизнеса и общественных объединений.