* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 4 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают доктору Абдулле и бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю выезжать из страны за рубеж. Об этом сообщил советник, близкий к Хамиду Карзаю, передаёт телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

В интервью TOLOnews Карзай сказал, не вдаваясь в подробности, что планировал поездку в Россию и Германию, но не успел.

Советник Карзая, не пожелавший назвать свое имя, добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно заблокировали поездку бывшего президента Афганистана в Москву и Тегеран.

Ранее индийские СМИ сообщали о домашнем аресте двух афганских политиков. Однако Карзай заявил TOLOnews, что эта информация не соответствует действительности.

«Я могу выйти из дома, когда захочу, — сказал Карзай. — Недавно я был в гостях у доктора Абдуллы и посетил Хекматиара. Я участвовал в различных собраниях, но только всякий раз, когда я куда-то иду, я информирую национальную безопасность («Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), чтобы они могли принять меры безопасности».

Карзай добавил, что недавно планировал посетить Россию и Германию, но не сделал этого. Он не объяснил, почему, сказав: «Это не имеет значения. Поездка не состоялась. Я надеюсь, что это произойдет в будущем».

В этом интервью Карзай вновь заявил о необходимости создания инклюзивного правительства, заявив, что такое правительство является волей афганского народа и международного сообщества. Он назвал активное участие женщин в общественной и политической жизни «важным и неизбежным» и призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решить этот вопрос.

Карзай призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала «заложить фундамент» для того, чтобы их правительство «было признано миром».