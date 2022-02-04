Магнитогорск, Челябинская область, , 09:22 — REGNUM В Челябинской области отдали под суд ещё одного подростка-наркоторговца. Об этом сообщает областное управление СКР.

Нет наркотикам

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По данным следствия, 17-летний житель Магнитогорска приобрёл наркотическое вещество. И затем он собирался его продать. Теперь нему грозит дол 12 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале за наркоторговлю уже были осуждены несколько несовершеннолетних. Юристы, занимающиеся уголовными делами, в свою очередь предупреждают, что наркозакладчиков, как правило, очень быстро ловят, и вместо желаемой ими красивой жизни они попадают на долгие годы в места лишения свободы.