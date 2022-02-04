Черкесск, 4 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия вошла в число 46 субъектов РФ, где в 2022 году начнется внедрение системы раздельного сбора мусора. Для этого в республике закуплено 1780 специальных контейнеров. Их установят в 15 населенных пунктах, сообщили 4 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

Kchr.ru Контейнеры для раздельного сбора мусора

«В прошлом году в целях внедрения в республике раздельного сбора ТКО были приобретены контейнеры для раздельного сбора в 15 муниципальных образованиях. Контейнеры будут установлены в г. Черкесске, Теберде, Домбае, населенных пунктах Прикубанского, Урупского, Зеленчукского и Ногайского районов», — говорится в сообщении.

Жителям Карачаево-Черкесии предстоит сортировать мусор, чтобы выбросить его в пластмассовые контейнеры. Отдельные отсеки предусмотрены для бумаги, изделий из стекла, пластика и металла.

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