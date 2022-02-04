Бахчисарай, Крым, 4 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении 16-летнего жителя Бахчисарайского района Республики Крым, сообщили 4 февраля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Инцидент произошёл 1 февраля в дневное время на заднем дворе одной из местных школ. 16-летний подозреваемый вместе с младшим приятелем «на почве личных неприязненных отношений к школьнице» решил её задушить. Когда девочка потеряла сознание, оба подростка испугались и сбежали. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкессии расследуют уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который нанес ножевое ранение однокурснику прямо во дворе одной из образовательных организаций города Карачаевска.