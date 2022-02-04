Чебоксары, 4 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев с учётом напряжённой ситуации с коронавирусом и ежедневным приростом выявляемых случаев заражения предложил продлить дистанционный формат обучения в школах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 4 февраля, открывая заседание регионального оперативного штаба.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Руководитель республики констатировал, что эпидемическая ситуация остаётся напряжённой. И «сценарий развития ситуация» в амбулаторном сегменте «более напряжённый», чем предполагали ранее власти. Олег Николаев напомнил, что ранее были сформированы резервы, чтобы оказать максимальную помощь и заболевшим, и медицинским работникам.

«К сожалению, вынуждены были скорректировать ограничительные меры в части приостановления диспансеризации и оказания плановой медицинской помощи. Здесь всё зависит от нас с вами, всего общества, насколько дисциплинированно подойдём к мерам безопасности», — сказал глава Чувашии, говоря о снятии антиковидных ограничениях.

Олег Николаев отметил, что 3 февраля в органах власти ещё раз проанализировали эпидемическую обстановку и «для стабилизации ситуации видится целесообразным» продлить дистанционную форму обучения в школах тех муниципальных образований, где она была введена ранее. Руководитель республики также выступил за то, чтобы первоклассники ушли на плановые каникулы в феврале, а другие продолжили учиться дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе в Чебоксарах и Новочебоксарске школьники учатся дистанционно.