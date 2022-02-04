Ташкент, 4 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Школьники в Узбекистане, начиная с 2022/2023 учебного года, будут обучаться исполнению мелодий как минимум на одном из национальных музыкальных инструментов. Соответствующее постановление, как передает Подробно. уз, подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Перечень национальных музыкальных инструментов пока не обнародован. При этом интересно, что запись об уровне владения инструментом теперь будет вноситься в аттестат», — говорится в публикации.

Для обучения школьников раз в неделю будет проводиться урок по предмету «музыка», а также еженедельно — дополнительные практические кружки и факультативные занятия по исполнению мелодий на национальных музыкальных инструментах.