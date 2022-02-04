Джакарта, 4 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с визитом в провинцию Северная Суматра, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Глава государства продолжил серию визитов в провинции Индонезии, в то время как количество активных случаев COVID-19 в Индонезии достигло 115 275.

Президент и сопровождающие его лица встретятся с фермерами. Джоко Видодо также планирует открыть платную дорогу Бинджай-Стабат.

Во второй половине дня президент передаст прямую денежную помощь торговцам. Президент также совершит пятничную молитву.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) назначила нового специального посланника для помощи в разрешении политического кризиса в Мьянме.