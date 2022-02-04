Североморск, Мурманская область, , 09:15 — REGNUM Отряд боевых кораблей Северного флота (СФ) ВМФ России провёл в северо-восточной части Атлантического океана учения по противовоздушной обороне (ПВО). Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота Минобороны России

В отработке отражения атак средств воздушного нападения условного противника приняли участие экипажи крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Касатонов».

пресс-служба СФ «Учения по отражению ударов авиации и противокорабельных ракет были проведены при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением воздушных целей зенитными огневыми средствами кораблей».

В ходе учений, которые проводились в сложных гидрометеорологических условиях — при порывистом ветре и волнении моря до шести баллов — все расчёты командных пунктов ПВО и боевых постов успешно осуществили маневрирование кораблей в составе тактической группы, обнаружение и сопровождение целей, а также условное применение корабельного оружия.

Руководит походом отряда в дальней океанской зоне командир дивизии ракетных кораблей СФ капитан первого ранга Игорь Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Ельня» и «Соловецкий юнга» провели в полигонах Баренцева моря артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

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