Уфа, 4 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Спасатель МЧС России пострадал, спасая людей во время пожара в надворных постройках в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Пожар в доме в Выборге

Сообщается, что вечером 3 февраля спасатели Уфимского района получили информацию о том, что в СНТ «Солнечная поляна-3» предварительно произошла разгерметизация газового баллона с последующим горением надворных построек 10×4 метра, под общей кровлей.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горение происходит по всей площади. Спасатели оперативно справились с огнем. С огнем боролись 16 человек на семи единицах техники.

В результате пожара одна женщина 1980 года рождения получила не совместимые с жизнью травмы, ещё четыре человека пострадали.

Среди пострадавших оказался спасатель МЧС. Он был доставлен в медучреждение с диагнозом токсикологическое действие неизвестных газов.

Сообщается, что он поехал в магазин за продуктами и увидел рядом пламя.

«Подъехал сразу, затушил одежду на мужчине и женщине снегом. Потом забежал в строение и вытащил ещё одну женщину, она была без сознания, позже врачи её привели в чувство», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что также госпитализированы две женщины и мужчина с диагнозами ожоги тела.