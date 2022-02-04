Омск, , 09:13 — REGNUM В Омской области по ходатайству следствия под стражу заключён обвиняемый в истязании малолетнего Павел Живодёр. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление вызвало широкий общественный резонанс из-за своей жестокости.

Младенец Pixabay.com

По версии следствия, с с 26 января по 01 февраля мужчина систематически избивал 9-месячного младенца, нанося удары руками по голове. Матери ребёнка в этот момент не было дома. Состояние мальчика в настоящее время оценивается как стабильное тяжёлое.

«В ходе допроса обвиняемый вину признал, но в суде, возражая против ареста, заявил, что спас жизнь ребёнку. Потерпевший ребенок находится в лечебном учреждении», — отметили в управлении.

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