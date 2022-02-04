Ростов-на-Дону, , 09:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону покинуть аварийный дом, расположенный в переулке Кривошлыковском, согласились 11 семей. Ещё три семьи готовятся к переезду. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Аварийный дом Rostov-gorod.ru

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Несколько семей приняли участие в осмотре квартир, расположенных в маневренном фонде. Жильё на улицах Борисоглебской и Уланской будет предоставлено на время, пока не завершатся все юридические процедуры и выплата компенсаций.

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ИА REGNUM сообщало, что часть жильцов аварийного дома, в котором объявлен режим ЧС, категорически против переезда. Люди уверены, что пятиэтажный дом подлежит ремонту.

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