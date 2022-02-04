Сухум, , 09:11 — REGNUM В Абхазии в течение суток 3 февраля в ходе 739 исследований выявили 409 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 156 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 30 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 45 513 носителей SARS-CoV-2. Из них 37 805 человек признали выздоровевшими, в том числе 317 — за последние сутки. За всё время 602 пациента с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток таких случаев не зафиксировали.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 721 носителя SARS-CoV-2 в результате 947 исследований. За сутки зарегистрировали одну смерть пациента с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 382 человека.